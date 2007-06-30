Победители XXIX Московского кинофестиваля

На торжественной церемонии закрытия XXIX Московского Международного кинофестиваля объявлен победитель. Лучшим фильмом основной конкурсной программы жюри назвало "Путешествие с домашними животными" Веры Сторожевой. Главные роли в победившем фильме сыграли Ксения Кутепова и Дмитрий Дюжев.

Вера Сторожева закончила высшие курсы режиссеров и сценаристов. Она снималась в фильмах Киры Муратовой, а также выступила в качестве сценариста нескольких фильмов. Сторожева сняла 25 телевизионных документальных лент и пять игровых фильмов, среди которых "Небо. Самолет. Девушка" и "Греческие каникулы".

В фильме "Путешествие с домашними животными" рассказывается история девушки, которая была продана замуж в 16 лет из детского дома. Только прожив 20 лет с нелюбимым и жестоким человеком, она обретает свободу после его смерти.

Лучшим режиссером на ММКФ был назван итальянец Джузеппе Торнаторе за фильм "Незнакомка". Получая приз, который ему вручил Эмир Кустурица, Торнаторе сказал, что посвящает свою победу актрисе Ксении Раппопорт, сыгравшей в фильме главную роль.

Приз за лучшую женскую роль получила венгерская актриса Кирсти Стубо за фильм "Опиум". Лучшим актером фестиваля был признан француз Фабрис Лукини, сыгравший в картине "Мольер".

Специальным призом кинофестиваля жюри отметило грузинскую ленту "Русский треугольник" Алеко Цабадзе.

В конкурсе "Перспективы", участие в котором приняли 10 фильмов, победила картина латвийского режиссера Юриуса Поскуса "Монотонность". Ему также выдали 10 тысяч метров пленки для съемок следующей ленты.

Приз имени Станиславского "Я верю" за выдающееся актерское мастерство в этом году достался известному польскому актеру Даниэлю Ольбрыхскому. Он получил приз из рук французского режиссера Клода Лелюша.

Приз международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ достался картине Ларисы Садиловой "Ничего личного". А приз зрительских симпатий разделили киноленты "Незнакомка" и "Мольер".

Лента.ру