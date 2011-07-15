Под кварталом на Крещатике построят многоуровневый подземный паркинг

Киевсовет дал разрешение на разработку проекта землеустройства по отведению КП «Киевтранспарксервис» земельного участка по улице Городецкого (от Крещатика до улицы Ольгинской) ориентировочно площадью 0,965 га в краткосрочную аренду на два года для строительства и эксплуатации подземного многоуровневого паркинга с объектами транспортной инфраструктуры.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было проголосовано сегодня на заседании сессии Киевсовета.

За него проголосовали 72 из 99 депутатов, зарегистрированных в зале.

Вместе с тем, депутаты отклонили проект решения, которым должно было быть предоставлено разрешение на разработку проекта землеустройства земельного участка на улице Прорезной (от Крещатика до улицы Пушкинской) также для строительства многоуровневого паркинга.

Разрешение предполагалось предоставить тому же коммунальному предприятию - «Киевтранспарксервис». Но, принимая во внимание выступления депутатов, проект отправили на дополнительное изучение.