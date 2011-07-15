В новом реалити-шоу бывшие проститутки пытаются найти мужа

В Замбии запущено новое реалити-шоу, в котором бывшие проститутки пытаются найти себе мужей, сообщает Би-би-си.

18 бывших жриц любви стараются выиграть приз в 9 тысяч долларов и полностью оплаченные свадебные расходы.

Телеканал Muvi TV, которые продюсируют шоу "Готова к замужеству", заявляет, что создатели программы хотят дать ее участницам второй жизненный шанс.

Для проигравших реалити-шоу также может оказаться важным событием: они получат по 1 тысячи долларов, и им предложат полноценную работу, чтобы женщинам не пришлось возвращаться к занятию проституцией.