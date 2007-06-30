Шуфрич срочно выехал в Канев

В Каневе в 11.00 планируется проведение заседания спецкомиссии по чрезвычайным ситуациям по факту отравления людей в столовой каневского предприятия "Птицефабрика Мироновская".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в связи с увеличением количества больных для контроля за ситуацией на место срочно вылетел министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 28-30 июня из г. Канев и прилегающих сел, в инфекционное отделение городской больницы, с предварительным диагнозом гастроэнтероколит, госпитализированы 63 человека.

При эпидрасследовании установлено, что госпитализированные связывают свое заболевание с употреблением пищи на обед 27 июня в столовой предприятия "Птицефабрика Мироновская".