О “Европе”, которую строят Янукович с Костем Бондаренко

Прочитал рассуждения Костя Бондаренко о суде над Юлией Тимошенко и ее будущей судьбе (“Что общего между Марией Стюарт и Юлией Тимошенко”).

Известный политолог и политик (Кость, как известно, является одним из лидеров партии “Сильная Украина”) считает: время Тимошенко прошло, а следовательно, и она сама должна уйти из украинской политики. Поэтому пусть ее сегодня хоть и “мочат”, но это дело на пользу стране, и всем нам будет хорошо.

Свое мнение автор заметок подкрепляет историческими параллелями : погружается в британскую историю, проводит параллели между Юлией Тимошенко и Марией Стюарт. Мол, последняя была яркой и интересной женщиной, но интриганкой и шантажисткой. А потому ее поражение и казнь произошли в интересах Британии. Поэтому и для Украины будет лучше, когда Тимошенко с ее “интригами и демагогией” отойдет в прошлое.

Пишет Кость Бондаренко об этом так: «Возможный приход к власти в Англии Марии Стюарт наверное вызывал бы ликование масс, но это было бы очень популистское правление, при котором были бы законсервированы все пороки предыдущих правлений, а во внешней политике были бы сданы все позиции Испании. Англия Марии Стюарт была обречена на яркое, эффектное, но абсолютно бесперспективное правление – без усиления, без развития, без изменений. Но зато с огромным количеством интриг и заговоров. Казнь Марии Стюарт вызывала возмущение в мировых кругах – но эта казнь была необходима для того, чтобы поставить точку и в целой эпохе в английской истории, и в целом направлении в английской политике. Англия (и Шотландия) потеряла яркого политика – но нашла стратегическую перспективу”.

И еще: “Я не верю в то, что Тимошенко может возглавить страну. Нынешний суд – это ее лебединая песня. Скоро в политику придет новое поколение, которое будет задавать тон и для которого Тимошенко будет именем из истории”.

Вот относительно этих двух тезисов: о том, что “казнь Тимошенко” (читай – суд над ней) даст Украине “стратегическую перспективу”, и о том, что “скоро в политику придет новое поколение”, убежден, и стоит подискутировать.

Сначала о “стратегической перспективе”.

“У Вас карандашик со стола упали...” Тяжело не согласиться с упреками Костя Бондаренко по адресу Юлии Тимошенко в популизме и других грехах. Действительно, немногие, за исключением бездумных фанатов Юлии Владимировны, увидят в ней идеального политика. Тимошенко ярко олицетворяет собой нынешний стиль украинской политики с ее византийщиной и двойными стандартами.

Однако нужно признать и другое. Поскольку мы живем в конкретной стране, с ее абсолютно конкретными проблемами и абсолютно конкретным кругом персонажей-политиков, важно оперировать не абстрактными категориями, а реалиями. И тут, если вынести за скобки исторические аллюзии, поставим прямой вопрос: с кем связывает Кость Бондаренко ту же “стратегическую перспективу” Украины?

Читаем: “К сожалению – я не вижу в Тимошенко политика дня завтрашнего, способного изменить Украину и повести ее в правильном направлении. Я не считаю политиком дня завтрашнего Януковича – он политик дня сегодняшнего. Но те превращения, которые задекларированы и начинают воплощаться, просто необходимы стране. По крайней мере больше, чем интриги и демагогия Тимошенко. Пусть окружение Януковича вызывает сомнения у некоторых европейских джентльменов. Пусть шаги руководства страны вызывают критику. Но Украина уходит от России – идет в Европу. Украина проводит реформы – проводит их настойчиво, не обращая внимания на нытье и протесты».

Вот оно. Кость Бондаренко смело говорит: “Я не считаю политиком дня завтрашнего Януковича.” Но в действительности эта “смелость” напоминает известный райкинский монолог: “Я ему, начальнику, так прямо в глаза и сказал, так и врезал: “ У Вас, говорю, у вас, карандашик со стола... упали” Потому что дальше идет то самое - “он политик дня сегодняшнего”. То есть как ни крути, а оптимальная фигура, и, кроме него, ставку делать не на кого.

Если Кость Бондаренко действительно исповедует демократические взгляды, а не лишь декларирует их, сказав “А”, он должен был бы сказать и “Б”. Произнеся тезис о том, что Тимошенко - популистка и интриганка, Кость Бондаренко должен был бы сказать и другое: то, что сегодня происходит в Украине ничем не безопаснее этого популизма и интриг. И говорить о: уничтожении оппозиции, насилии над всеми инакомыслящими с помощью судов и всей мощи силовых структур, уничтожении даже остатков местного самоуправления, зачистке информационного пространства и превращении медиа в “обслугу” “власть имущих”. И так далее. И тому подобное. Хочешь – не хочешь, но нужно говорить о “деле Луценко”, о Межгорье, о правосудии по-крымски и по-печерски. “Подвиги” Джарты в Крыму или “содействие” предпринимательству губернатора Тулуба в Черкассах – это “Европа”? Супермонополизация экономики и налоговый произвол – вот Европа? Все это и означает, что “Украина идет от России – в Европу”? То, что строит Янукович, – это “Европа”?

То же с другим ключевым тезисом заметок Костя Бондаренко – Тимошенко должна уйти, а в политику “скоро придет новое поколение”. Возьмем на себя смелость предположить, что господин Бондаренко к этому “новому поколению” мысленно может причислять и себя, и других людей из совсем не чужой ему партии “Сильная Украина” во главе с Сергеем Тигипко.

Должны разочаровать пана Костя. Никто никуда не придет. Автор рассуждений о Тимошенко и Марии Стюарт так и не понял, что в той стране, которая строится, ни он, ни Тигипко, ни многие другие, такие же умные и перспективные, ничего не будут решать.

Куда деваются демократы Это уничтожать демократию легко. Это убивать свободу слова нетрудно. Строить и возвращать все – намного сложнее. И сегодня, пока те же главные демократические свободы – слова, собраний, предпринимательства – еще в каких-то пропорциях, каким-то элементами у нас, в Украине, присутствуют, может показаться, что так будет всегда.

Не будет, пан Кость, не тешьте себя иллюзиями. В будущей стране, которая сегодня строится полным ходом, не будет места ни политику Костю Бондаренко, ни политологу Костю Бондаренко – если они, конечно, будут исповедовать действительно демократические взгляды.

Чтобы понять это, посмотрите на Россию.

Где сегодня оппозиционеры Немцов, Каспаров, Касьянов? Кому и что они могут сказать? На кого повлиять? Сколько людей за собой повести? Что они вообще могут?

А они же так же, как и наши молодые политические звезды, когда-то тешили себя мыслью, что будут бороться, будут протестовать, будут поднимать массы против режима. И что? Режим – вот он, во всей красе, а где смелые ребята-оптимисты? Режим гонял их, как котят, играл с ними, как кот с мышкой. Наконец котята собрались с силами, объединились в одну потугу, в одну партию. Но режим имел в виду и ту партию. Как говорил тот же Райкин, “мы на нее пилюем” – партию просто не регистрируют. Уже и Соединенные Штаты пальчиком грозят, неправильно так, мол, а режим имел в виду и тот и пальчик.

И что они сегодня в России могут противопоставить власти? Как могут повлиять на народные массы? А никак. Властью все “схвачено”, все контролируется – суды и силовые структуры, профсоюзы и так называемые общественные организации, телевидение и другие медиа. Ну, сходит тот же Немцов на радио “Эхо Москвы”, которое никто не слышит за пределами Садового кольца Москвы, покритикует власть, заедет в Украину, где тоже немного покритикует, и все. Влияние на реальную политику в России – нуль целых одна десятая.

А чем тот же Немцов был хуже нашего Тигипко? Не такой ли хороший, не такой ли красноречивый, не такой ли реформатор? А режим преспокойно наступил, раздавил, даже подошвы не вытер, и пошел дальше. Почему с нашим Тигипко будет иначе? О его заместителях по партии, один из которых и есть тот самый Кость Бондаренко, и говорить нечего. Если в России режим может о чемпиона мира Каспарова вытереть ноги, а миллиардера Ходорковского, невзирая на мнение всего мира, держать на параше, на что рассчитывать нашим просто политикам и бизнесменам – нечемпионам и неходорковским? Захотят – посадят, захотят – просто вычеркнут из политической жизни. Все потому что в их руках.

Так же ничего хорошего не светит пану Костю как политологу в той Украине, которую строит Янукович. Потому что там не будет никакой надобности ни в каких политологах. Точнее, они будут существовать, но сколько их понадобится? Ну десяток, ну полтора, чтобы изредка где-то там засветиться, чтобы объяснить, насколько классная власть в стране и насколько разного рода оппозиция дрянная и вредная.

По инерции господину Костю может показаться, что автор этих заметок сгущает краски. Пригласят же его на какой-то телеэфир в политическое ток-шоу, дадут написать колонку в каком-то еженедельнике.

Иллюзии...

А на фига власти в ту пору будут эти ток-шоу? Как их не контролируй, как внимательно не составляй списки приглашенных гостей, как не дрессируй всяких бузин-тягнибоков, а они все равно что-то ляпнут. Поэтому проще будет всю эту лавочку прикрыть. Опять таки, живет же Россия без этих политических шоу, вместо этого “пиплу” дают развлекательные программы и разного рода “заработай миллион” - и “пипл” хавает. С еженедельниками тоже проблем не будет, никто там ни о какой реальной политике не будет писать. Еще что-то ляпнут лишнее. Не нужно.

Даже из сугубо прагматичных рассуждений на фига власти кормить ораву этих политологов? Соберутся где-то на совещании пацаны, прикинут, какую копеечку на это нужно, и спросят себя: “А на фига нам все эти бондаренки-копатьки-погребинские?” Есть же вон Ермолаев, мы ему целый институт дали, финансируем – пусть и отрабатывает. И Ермолаев отработает. А как заработать на кусок хлеба Костю Бондаренко это уж, извините, пацанов не будет заботить. И куда Вы тогда направитесь, пан Кость? В школу историю преподавать? Ну-ну…

...Откровенно говоря, я не знаю, пан Кость, какими мотивами Вы руководствовались, когда писали о “политике вчерашнего дня” Юлии Тимошенко и “политике дня сегодняшнего” Викторе Януковиче. Возможно, это вполне искренние Ваши рассуждения. Также не исключаю, что Вы могли руководствоваться более приземленными, меркантильными мотивами (известно же, что в нашей стране политологам приходится гибко работать, чтобы жить достойно, в частности, изредка давать экспертные оценки или комментарии, формируя общественное мнение под конкретного “заказчика”). Но как бы то ни было, ваши мысли, оценки и комментарии четко помогают нынешней власти формировать тот общественный строй, у которого очень мало общего с тем, что Вы называете “Европой”.

Чтобы такой уклад сформировать, власти нужна идеологическая поддержка. Ее и обеспечивают две категории “активистов”.

Первая – немногочисленная, но весьма заметная. Это те, кто призван влиять на людей, которые над телевизионной картинкой глубоко не задумываются и верят всему, что скажут из телевизора. Это, так сказать, говнометы прямого действия.

Их задача – драть горло, истерить, провоцировать, вопить “Тимошенко – воровка!” Но не на всех это “работает”. У значительного количества людей инвективы “интеллигентки” Богословской, монологи “человека-табуретки” Чечетова или умничание “правдоруба” Колесниченко вызывают стойкий рвотный рефлекс. Этим людям нужно интеллигентно, терпеливо, на историческом (философском, литературном и тому подобное) материале объяснять, что оптимальнее Януковича у нас выбора нет.

Вот тут на помощь и приходят представители второй категории союзников власти. Это интеллектуалы, которые с помощью исторических параллелей, научных или псевдонаучных изложений, цитируя умных людей, доказывают, убеждают: Янукович – это не так уже и плохо, он реформирует страну, борется с коррупцией, творит добро. А то, что эта “демократия” очень уж напоминает российскую ее модель, - это не его вина, он обо всех этих безобразиях не знает, а как узнает, всем наверное головы поотрывает и справедливость восстановит.

Свои рассуждения о Тимошенко и Марии Стюарт Вы, пан Кость, завершаете цитированием Иосифа Бродского. Позволю себе тоже одну цитату. Автор коротких четверостиший, известных в народе, как “гарики”, Игорь Губерман, конечно, не Нобелевский лауреат, но тоже человек, который умеет замечать важные вещи в жизни. В частности, такое:

Хотя и сладостен азарт По сразу двум идти дорогам Нельзя одной колодой карт Играть и с дьяволом И с Богом. Не играйте, пан Кость, дорого обойдется…

Владимир Хомин