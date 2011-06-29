Что общего между Марией Стюарт и Юлией Тимошенко

Суд над Юлией Тимошенко заставляет задумываться, анализировать и искать прецеденты в истории. Историческое образование – возможно, минус в данной ситуации, так как постоянно тянет оторваться от дня нынешнего и посмотреть на процессы (в том числе и процесс Тимошенко) с высоты времени, с точки зрения истории, «з погляду вічності», как говорил незабвенный Павел Загребельный. Именно поэтому напрашивается единственная аналогия – дело Марии Стюарт.

Елизаветинская эпоха в Англии и нынешняя Украина имеют очень много общего. Для Англии это был период первичного накопления капиталов. Период, когда небольшое количество утопающих в роскоши власть имущих начали говорить о социальных идеалах для бедноты (Генрих VIII, отец Елизаветы, любил повторять, что идеалом правителя должен стать такой порядок вещей, при котором каждый его подданный будет гарантированно знать: в печи по утрам его ждут свежий хлеб и жареная курица). Окружение Елизаветы не было похоже на истинных джентльменов и вряд ли могло считаться рыцарями без страха и упрёка. Ближайший соратник и фаворит королевы, Роберт Дадли, граф Лестер, был внуком казнокрада и взяточника. Позже – как считали современники – он отравил свою жену (за это Михаил Булгаков поместил графа Лестера в список присутствующих на балу Воланда в «Мастере и Маргарите»). То, насколько покровительствовала королева корсарам, пиратам и флибустьерам, неоднократно описано в литературе: Френсис Дрейк, Уильям и Джон Хоукинсы, Уолтер Рейли не только наводили ужас на путешественников, но и состояли на службе Её Величества. Государственный секретарь Уильям Сесил подозревался в коррупции. Точно так же обвинялся в коррупционных действиях и главный казначей Томас Перри. То есть, страна и правящая элита были далеки от идеала.

В это время свои претензии на престол выдвинула шотландская королева Мария Стюарт. Мария была властолюбивой женщиной. Она патологически любила власть – ещё с тех пор, как в ранней юности вышла замуж за французского дофина, а вскоре – короля Франциска II. Мария несколько лет жила в роскоши и лести. Ей писали стихи лучшие поэты Европы (в том числе, и гениальный Лопе де Вега). Искусству интриг она училась у своей свекрови – Екатерины Медичи. В восемнадцать лет юная королева овдовела и вернулась в Шотландию. Но она всегда помнила, что приходится правнучкой Генриху VII, а значит имеет полное право наследовать английский престол.

Более того: королеву Елизавету Мария не признавала законной правительницей Англии. Мария считала, что «незаконнорожденная» Елизавета украла у неё корону. Народ – правду сказать – Елизавету недолюбливал, зато красивая популистка Мария Стюарт пользовалась большой популярностью. Кроме прочего, Елизавета, сквозь пальцы смотревшая на расточительство и коррупцию в своём окружении, затеяла грандиозные преобразования: страна, доведённая до ручки непомерными пиршествами её отца Генриха VIII и тотальными репрессиями против протестантов, проводившимися сестрой Елизаветы, Кровавой Мэри, требовала реформ и стабильности. Елизавета решила дать стране и стабильность, и преобразования.

Елизавета вовсе не собиралась отдавать корону Марии – корона и так досталась Елизавете дорогой ценой. Дважды корона доставалась другим людям – но не Елизавете. Королева любила власть не меньше, чем её соперница – и не желала с этой властью расставаться. Но власть она решила посвятить двум стратегически важным целям: переменам в королевстве и величию королевства. Марии же корона нужна была ради короны, власть ради власти – не более. Власть в её понимании – это права и привилегии. Власть в понимании Елизаветы – это обязанность. Властолюбивые женщины разошлись в понимании концепции власти.

Немаловажный фактор: Англия требовала открытия новых торговых путей, освоения новых колоний, модернизации экономики. Елизавета сделала ставку на экспортёров. И в этой ситуации её политика натолкнулась на сопротивление Испании, игравшей решающую роль в европейской политике. Король Испании Филипп рассматривал Англию как сферу интересов испанской короны (он был женат первым браком на Кровавой Мэри и позже предлагал руку Елизавете). Для успешного развития Англии необходимо было не просто оторваться от союза с Испанией, но и превзойти Испанию, доказать свою собственную состоятельность как государства.

Мария Стюарт как реальная оппозиция к Елизавете устраивала и противников реформ (шотландских баронов, английских аристократов, сторонников католического духовенства), и Испанию (для Филиппа она была прекрасным орудием, направленным против Елизаветы).

Вам это ничего не напоминает? Точно так же сегодняшняя Юлия Тимошенко, любящая власть не меньше, чем Мария Стюарт, а также умеющая интриговать, очаровывать и привлекать, подобно шотландской королеве, сегодня собрала под свои знамёна и обиженных, и противников реформ, и попросту не желающих мириться с новой властью. Но одновременно в планах Владимира Путина относительно Украины Тимошенко играет довольно серьёзную роль: фактор Тимошенко сегодня максимально используется и раскручивается не без помощи российских пиар-структур, отдельных технологов, а в Европе Тимошенко поддерживают те же политики, которые всячески помогают России строить обходной газопровод «Норд Стрим». В условиях нагнетания противостояния между Россией и Украиной Тимошенко становится и альтернативным вариантом, и инструментом воздействия на мировое сообщество – со стороны Владимира Путина.

Сегодня Григорий Немыря ведёт переговоры с западными политиками относительно поддержки Тимошенко – точно так же, как четыреста с лишним лет тому назад Энтони Бабингтон вёл переговоры относительно поддержки Марии Стюарт на английский престол. Сегодня окружение Юлии Тимошенко внушает ей то, что она может стать президентом Украины – точно так же, как окружение Марии Стюарт внушало ей то, что она сможет стать королевой Англии. Сегодня Тимошенко не признаёт Януковича президентом и не признаёт легитимность суда – Мария Стюарт тоже не признавала ни легитимность Елизаветы, ни легитимность суда по её делу.

Те, кто хотят видеть в Юлии Тимошенко новую Жанну д’Арк , ошибаются: Жанна освобождала страну из патриотического долга, никогда не претендуя на власть в стране, и стала жертвой интриг (хотя историки уже давно доказали: никакого сожжения Жанны не было, а известия о ней встречаются и через десять, и через двадцать лет после официальной даты казни). Здесь скорее уместны аналогии именно с Марией Стюарт: властолюбивой, амбициозной, не останавливающейся ни перед чем, готовой идти по трупам к намеченной цели, умной, прекрасной, хорошо образованной женщиной, некогда очень привлекательной, любвеобильной, но с годами потерявшей свою былую красоту и страсть, но сохранившей жажду к власти и интригам.

Возможный приход к власти в Англии Марии Стюарт наверняка вызвал бы ликование масс, но это было бы крайне популистское правление, при котором были бы законсервированы все пороки предыдущих правлений, а во внешней политике были бы сданы все позиции Испании. Англия Марии Стюарт была обречена на яркое, эффектное, но абсолютно бесперспективное правление – без усиления, без развития, без перемен. Но зато с огромным количеством интриг и заговоров. Казнь Марии Стюарт вызвала негодование в мировых кругах – но эта казнь была необходима для того, чтобы поставить точку и в целой эпохе в английской истории, и в целом направлении в английской политике. Англия (и Шотландия) потеряла яркого политика – но обрела стратегическую перспективу.

Сегодня суд над Юлией Тимошенко может стать моментом истины для страны. Я не вдаюсь в детали. Я говорю о соответствии Тимошенко тем задачам, которые стоят перед Украиной. Увы – я не вижу в Тимошенко политика дня завтрашнего, способного изменить Украину и повести её в правильном направлении. Впрочем, у Юлии Владимировны был такой шанс – она им не воспользовалась. Я не считаю политиком дня завтрашнего Януковича – он политик дня сегодняшнего. Но те преобразования, которые задекларированы и начинают воплощаться, попросту необходимы стране. По крайней мере, больше, чем интриги и демагогия Тимошенко. Пусть окружение Януковича вызывает сомнения у некоторых европейских джентльменов. Пусть шаги руководства страны вызывают критику. Но Украина уходит от России – уходит в Европу. Украина делает реформы – делает их упорно и не обращая внимание на нытьё и протесты.

Я не верю в то, что Тимошенко может возглавить страну. Нынешний суд – это её лебединая песня. Скоро в политику придёт новое поколение, которое будет задавать тон и для которого Тимошенко будет именем из истории. О Тимошенко напишут книги, снимут фильмы – ведь обращались же к образу Марии Стюарт и Шиллер, и Леся Украинка, и Цвейг, и Дюма, и Словацкий, и Бродский. Как литературный герой она более привлекательна, чем реальный персонаж. Возможно, то же скажут и о Тимошенко. Для искусства она – просто неоценимый образец. Впрочем, вполне возможно, что кто-то из «политических детей» Тимошенко в будущем сможет претендовать на высший политический пост в стране после Януковича. Ведь наследовал же Елизавете сын казнённой ею Марии Стюарт, Яков І? Но наследовал именно как политический наследник Елизаветы, а не своей матери, как продолжатель политической традиции последней королевы из рода Тюдоров, а не шотландской традиции интриг и обмана.

Иосиф Бродский писал в своих знаменитых «Сонетах к Марии Стюарт»:

Что делает историю? - Тела.

Искусство? - Обезглавленное тело.

Взять Шиллера: истории влетело

от Шиллера. Мари, ты не ждала,

что немец, закусивши удила,

поднимет старое, по сути, дело:

ему-то вообще какое дело,

кому дала ты или не дала?

Но, может, как любая немчура,

наш Фридрих сам страшился топора.

А во-вторых, скажу тебе, на свете

ничем (вообрази это), опричь

искусства, твои стати не постичь.

Историю отдай Елизавете.

Юлия Владимировна, отдайте историю тем, кому она по праву принадлежит. И благодарные потомки будут постигать Вас при помощи искусства.

Кость Бондаренко