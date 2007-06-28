Американец проспал ранение в голову

В США врачи нашли пулю в голове мужчины, обратившегося за медицинской помощью с жалобами на сильную головную боль, сообщает Associated Press.

Мужчина заявил врачам, что когда очнулся ото сна, то сначала было подумал, что жена случайно ударила его локтем по уху.

После того, как жена отвезла супруга в госпиталь, оказалось, что его недомогание имеет явно насильственные причины.

Полиция провела расследования инцидента, в результате жена потерпевшего была арестована. По предварительным данным, она пыталась застрелить своего мужа, пока тот спал.

Женщина уже заявила, что случайно выстрелила в голову мужа.

Местный шериф только развел руками: "Не понимаю, как парень мог не заметить, что ему прострелили голову, как с дыркой в башке он мог разгуливать по больнице".

Лента.ру