Удаляя депутатов из зала суда, господин судья перепутал кодексы?

Благодаря власти и телевидению украинский народ в прямом эфире массово повышает свои знания в разных сферах экономической и общественно-политической жизни. В конце 2008 года украинцы почти точно разобрались с базовыми принципами функционирования валютного рынка... В начале 2009-го - так же все стали знатоками тонкостей межгосударственных отношений в области поставок и транзита газа в Украину и Европу.

И вот сейчас все с интересом наблюдают за ходом “газового” судебного процесса против бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Всё интересно, но не всё понятно, хотя с каждым днем растет и понимание, и заинтересованность.

По крайней мере хочется разобраться, насколько мотивированы взаимные претензии сторон и суда.

В частности, месидж оппозиции о неопытности и неспособности судьи вести процесс на соответствующем уровне просто заставляет время от времени заглядывать в те кодексы, на которые ссылаются стороны, мотивируя свои решения... Ясно, что такая “народная юриспруденция” может быть ошибочной, но...

Сегодняшняя ситуация с “удалением нарушителей тишины в зале суда” побудила зайти на портал Рады и обратиться к кодексам.

Напомним, за выкрики во время судебного заседания судья принял решение удалить из зала суда народного депутата от БЮТ Михаила Косива. А уже после перерыва, во второй половине дня, 6 июля, судья при аналогичных обстоятельствах и на тех же основаниях постановил удалить из зала суда народного депутата Евгения Суслова.

Объявляя решение суда, судья Родион Киреев заявил: “Руководствуясь статьями 271 и 272 Уголовно-процессуального кодекса, суд на месте постановил удалить из зала суда указанное лицо... (депутата Михаила Косива. - Авт.).

Стоп....

Если ссылка судьи на статью 271 УПК вполне логична (“поддержание порядка во время судебного заседания возлагается на председательствующего...”), то удаление народного депутата со ссылкой на статью 272 того же УПК вызывает вопросы. Приведем полностью текст 272 статьи Уголовно-процессуального кодекса:

“Статья 272. Меры, применяемые к нарушителям порядка в судебном заседании

Если подсудимый нарушит порядок заседания или не подчинится распоряжениям председательствующего, последний предупреждает подсудимого о том, что в случае повторения им указанных действий он будет удален из зала заседания. При повторном нарушении порядка судебного заседания подсудимого постановлением суда можно удалить из зала заседаний временно или на все время судебного разбирательства дела. В этом случае приговор после его вынесения немедленно объявляется подсудимому.

В случае невыполнения распоряжения председательствующего прокурором, общественным обвинителем, защитником или общественным защитником председательствующий делает им предупреждение. При дальнейшем неподчинении любого из указанных лиц распоряжением председательствующего рассмотрение дела постановлением суда может быть отложено, если невозможно без ущерба для дела заменить это лицо другим. Одновременно суд сообщает об этом соответственно вышестоящему прокурору, в Министерство юстиции Украины, квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры.

При неподчинении распоряжению председательствующего или нарушении порядка во время судебного заседания свидетель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и другие граждане несут ответственность согласно части 1 статьи 185-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях”. Конец цитаты.

Насколько видно из текста статьи, такое средство воздействия, как удаление из зала суда (при условии вынесения предупреждения и в случае повторного нарушения), может применяться к подсудимому. То есть такая процедура может быть применена, например, к Тимошенко. Отдельно в статье прописан порядок санкций к нарушающим порядок прокурору, общественному обвинителю, защитнику или общественному защитнику.

Так же отдельно прописан механизм воздействия на других участников судебного процесса. И на мой взгляд, нардеп Косив относится именно к категории “другие граждане”. И вот сам УПК указывает, что "другие граждане" "несут ответственность согласно части 1 статьи 185-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях”. То есть идет речь уже совсем о другом Кодексе, и ссылка на ст.272 УПК вызывает вопрос к судье.

Идем в Кодекс об административных правонарушениях.

Статья 185-3 (часть 1) гласит: “Неуважение к суду, выразившееся в злостном уклонении от явки в суд свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика или в неподчинении указанных лиц и других граждан распоряжению председательствующего или в нарушении порядка во время судебного заседания, а так же совершение кем-либо действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду или к установленным в суде правилам, - влекут наложение штрафа от двадцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан”...

То есть нарушителя - “другого гражданина” - должны были бы максимум оштрафовать. Или же, если на "других граждан” воздействовать по тем же статьям, как и на участников судебного процесса, то сначала все же и Косиву, и Суслову должны были сначала сделать последнее предупреждение, и только потом принимать решение об удалении этих людей из зала суда.

И еще один важный момент - в постановлении суда ни о Косиве, ни о Суслове не указано - нарушитель удаляется временно (на какой срок?), или на все время судебного заседания. А такие указания должны быть сделаны...

Так правильно ли применил средства воздействия председатель, или, может, я ошибаюсь и неверно трактую УПК, Ваша честь?

Татьяна Мазурчук, Киев