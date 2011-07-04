Во время шквального ветра каменной стеной привалило женщину

В Харьковской области во время сильной грозы и шквального ветра каменной стеной привалило женщину.

Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника Главного управления МЧС Украины в Харьковской области Игорь ЛУПАНДИН, трагедия произошла в селе Безлюдовка Харьковского района.

По его словам, женщина искала спасения от стихии на территории детсада и спряталась за каменной стеной. В это время шквалом завалило дерево. Оно упало на стену и привалило женщину, которая погибла на месте.

Сегодня во второй половине дня в южной части Харькова и его предместье прошел сильный дождь с грозой, выпал крупный град. В результате стихии затопило несколько улиц и проспектов. Десятки деревьев, которые свалило ветром, упали на проезжие части улиц, порвав электролинии и парализовав движение транспорта. Вода попала в вестибюли нескольких станций метро. Некоторое время в городе на отдельных маршрутах не ходили трамваи и троллейбусы.