В Киеве пьяный водитель врезался в стену жилого дома

В Киеве, в воскресенье, 3 июля, на улице Строителей напротив дома №19 автомобиль Volkswagen Polo врезался в стену дома.

Водитель автомобиля, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справился с управлением машиной. В результате этого автомобиль сначала врезался в бордюр, потом снес дерево.

"Полет" авто закончился в стене дома, в которую врезался автомобиль. Водителя с многочисленными травмами госпитализировали.

При предварительной информации, этот автомобиль, вероятно, ранее был похищен.

ТСН