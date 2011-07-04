В Киеве пьяный водитель врезался в стену жилого дома
03:04, 04 июля 2011Разное
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Автомобиль в угоне?
В Киеве, в воскресенье, 3 июля, на улице Строителей напротив дома №19 автомобиль Volkswagen Polo врезался в стену дома.
Водитель автомобиля, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справился с управлением машиной. В результате этого автомобиль сначала врезался в бордюр, потом снес дерево.
"Полет" авто закончился в стене дома, в которую врезался автомобиль. Водителя с многочисленными травмами госпитализировали.
При предварительной информации, этот автомобиль, вероятно, ранее был похищен.
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