Во Львове студент умер на экзамене

Во Львове во время сдачи сессии прямо на экзамене умер студент третьего курса национального университета Львовская политехника. Парню стало плохо в аудитории. Ему сразу же вызвали скорую, но врачи помочь уже не смогли.

Медики говорят, что у студента была врожденная острая сердечная недостаточность. Как рассказывают однокурсники, парень в тот день сильно перенервничал перед экзаменом.

Магнолия-ТВ