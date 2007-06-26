Во Львове студент умер на экзамене
11:49, 26 июня 2007Разное
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Парень сильно перенервничал
Во Львове во время сдачи сессии прямо на экзамене умер студент третьего курса национального университета Львовская политехника. Парню стало плохо в аудитории. Ему сразу же вызвали скорую, но врачи помочь уже не смогли.
Медики говорят, что у студента была врожденная острая сердечная недостаточность. Как рассказывают однокурсники, парень в тот день сильно перенервничал перед экзаменом.
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