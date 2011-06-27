Пиджак Майкла Джексона продали, чтобы прокормить тигров

Биржевой торговец из штата Техас Милтон Веррет купил на калифорнийском аукционе за 1,8 миллиона долларов черно-красный пиджак, в котором знаменитый поп-певец Майкл Джексон в 1983 году снялся в своем клипе "Триллер", сообщает РИА Новости.

Пиджак - один из двух, в которых певец снимался в получившем широкую известность клипе - был назван топ-лотом торгов и изначально оценивался в сумму от 200 до 400 тысяч долларов.

Часть средств, вырученных от продажи одной из самых узнаваемых вещей Джексона, пойдет на поддержку заказника "Шамбала", где живут два любимца певца - бенгальские тигры Триллер и Сабу. Они обрели в заказнике новый дом, после того, как Джексон по финансовым обстоятельствам в 2006 году вынужден был покинуть свое поместье с зоопарком "Неверленд".

Сам пиджак, по словам Веррета, отправится в "турне" и послужит сбору средств для детских благотворительных организаций.