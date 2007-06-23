В Херсоне водитель маршрутки протаранил КамАЗ: есть пострадавшие
16:21, 23 июня 2007Разное
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В Херсоне водитель маршрутного микроавтобуса, двигаясь по маршруту, отвлекся от управления и совершил наезд на автомобиль «КамАЗ», припаркованный на проезжей части.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате происшествия шесть пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения.
На момент инцидента в микроавтобусе находились восемь пассажиров.
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