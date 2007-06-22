Черновецкий: пока я живой, зоопарк отсюда никуда не переедет

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен расширить территорию столичного зоопарка и подчеркивает, что никаких планов о его переносе из центра города не существует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня журналистам во время посещения зоопарка.

По словам мэра, посетил он сегодня Киевский зоопарк именно благодаря журналистам. «Потому что многие газеты писали глупости о том, что я его переносить хочу. Никогда, пока я живой, зоопарк отсюда никуда не переедет. Наоборот, он будет в Киеве, в центре, чтобы он радовал киевлян. Другой вопрос, что мы будем ставить вопрос, чтоб он расширялся», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На вопрос, за счет каких территорий возможно такое расширение, мэр ответил, что это может быть реализовано за счет земель воинской части, примыкающей к парку (в данном районе дислоцируются Президентский полк и батальон обеспечения командования Сухопутных войск – УНИАН).

«Мне сказали о том, что здесь где-то есть воиская часть. Но поскольку мы страна не милитаризированная, я думаю, для воинской части киевская власть найдет новую территорию. Но это пока вопрос еще сумбурный. Мы должны его обсудить. Но думаю, что при обращении к премьеру, и Президенту он может быть решен», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Кроме того, он подчеркнул, что на существующей территории зоопарка есть много неосвоенных участков, где планируется продолжить строительство вольеров для новых животных, которые будут приобретаться.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также выразил удовлетворение содержанием животных и работой, которую проводит новое руководство столичного зоопарка. Но при этом он подчеркнул необходимость активизировать работу по привлечению спонсоров, а также до конца довести судебные решения относительно коммерческих структур, которые «шумят» и до сих пор находятся на территории зоопарка.

Справка УНИАН. Киевский зоопарк был создан Товариществом любителей природы в 1908 г. Размещен на территории площадью почти 40 га, из них 20 тыс. кв. м занято под экспозиции. На сегодняшний день коллекция зоопарка составляет 2 тыс. 962 экземпляра представителей 338 видов редких животных.

В текущем году для улучшения инфораструктуры зоопарка из киевского бюджета выделено 3 млн. грн.