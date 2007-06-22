Мощи апостола Луки перевезены в Киев

Мощи апостола и евангелиста Луки 22 июня доставлены из Санкт-Петербурга в Киев, передает РИА Новости. В президентском зале аэропорта христианскую святыню встретил епископ Бориспольский Антоний, совершивший перед мощами молебен.

Голова Луки постоянно хранится в Свято-Пантелеймоновом монастыре на горе Афон в Греции. Остальные мощи евангелиста Луки, почитаемые католической церковью, находятся в Италии, в Падуе.

9 июня мощи из афонского монастыря были доставлены в Храм Христа Спасителя в Москве, 17-го в Александро-Невскую Лавру в Санкт-Петербурге. Принесение в города России, Украины и Белоруссии организовано Фондом Андрея Первозванного.

Как гласит Евангелие, во время распятия Иисуса апостол Лука среди немногих верных "стоял вдали и смотрел на это". После Воскресения Христа и сошествия Святого Духа на апостолов святой Лука обрел дар исцеления болезней и изгнания бесов. Он стал спутником первоверховного апостола Павла, который отзывался о нем, как о "враче возлюбленном".

В Риме апостол Лука написал Евангелие, вошедшее в Новый Завет наравне с Евангелиями от Матфея, Марка и Иоанна, а также книгу "Деяния святых Апостолов".

По свидетельству древних церковных писателей, Лука был также первым иконописцем: исполняя желание христиан, он написал красками образ Богородицы, держащей на руках Предвечного Младенца. После мученической кончины апостолов Петра и Павла святой Лука покинул Рим и продолжил проповедь христианства в Ахейе (Греция), Ливии, Египте и Фиваиде (Верхний Египет). А в возрасте 85 лет и сам принял мученическую смерть через распятие на оливковом дереве в Фивах.