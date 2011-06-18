Поиск погибших на Первой линии обороны Киева в 1941 г. (фото)

В районе поселка Вита-Почтовая состоялся пресс-тур "Первая линия обороны Киева. Пояс Славы. Неизвестные факты известных событий". Пресс-тур был проведен в рамках подготовки I Всеукраинского съезда поисковых организаций Украины, который состоится в Киеве 18 июня.

На съезде ожидается присутствие свыше 130 членов общественных поисковых организаций из 22 областей Украины, которые объединились и создали Всеукраинское Общественное объединение "Союз "Народная память".

Как отметил председатель оргкомитета съезда Ярослав Жилкин, цель этого мероприятия - показать, как сейчас работают официальные поисковые организации Украины, и рассказать, для чего они решили объединиться.

"Поисковики сегодня работают без какой-либо помощи со стороны государства. Поиск останков погибших воинов, реставрация оборонных объектов ведется исключительно на собственные средства энтузиастов. По нашему мнению, участие государства в этом явно недостаточное.

Мы решили создать Всеукраинское общественное объединение , чтобы вывести свою деятельность на качественно новый уровень, наладить сотрудничество с государственными органами, в частности - проводить патриотически-воспитательную работу среди молодежи, влиять на смены в поисковом законодательстве, инициировать принятие государственных и региональных программ по охране историко-культурного наследия и непосредственно участвовать в их реализации. Сохранить память о прошлой войне - это наш моральный долг перед погибшими и перед своими детьми", - заявляет он.

Члены ВГО "Союз "Народная память" также отметили, что еще недавно объекты Киевского укрепрайона были похоронены под землей, заброшены и никому не известны.

Главные недавно восстановленные объекты - это дот №181, который был взорван во время войны и в 1970-е гг. превращен на мемориал, дот №180, который был отреставрирован членами поисковых отрядов "Цитадель" и "Патриот" в 2010-2011 гг. при содействии и помощи поселкового совета с. Вита-Почтовая, дот №204 (командный пункт комбата Кипоренко) и самый известный объект Киевского укрепрайона - дот №205, который во время войны получил неофициальное название "Малая крепость". Он расположен внутри холма и имеет 375 м подземных ходов и 5 боевых оголовков на 6 станковых пулеметов по периметру холма.

Официальное открытие всего комплекса запланировано на первую декаду сентября 2011 г.

Фото Владимира Гонтара / УНИАН