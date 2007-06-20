Лобовое столкновение ВАЗ и Пежо на Полтавщине: 4 человека погибли
09:16, 20 июня 2007Разное
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Вчера в 14.36 вблизи с.Красногоровка Великобагачанского района Полтавской области на автодороге "Большая Богачка - Красногоровка" произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "ВАЗ-2113" и "Пежо-307".
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного приключения погибли 4 человека и один в тяжелом состоянии госпитализирован.
По факту события правоохранительными органами проводится расследование.
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