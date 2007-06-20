Лобовое столкновение ВАЗ и Пежо на Полтавщине: 4 человека погибли

Вчера в 14.36 вблизи с.Красногоровка Великобагачанского района Полтавской области на автодороге "Большая Богачка - Красногоровка" произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "ВАЗ-2113" и "Пежо-307".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного приключения погибли 4 человека и один в тяжелом состоянии госпитализирован.

По факту события правоохранительными органами проводится расследование.