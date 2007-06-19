Джулия Робертс родила сына

19 июня знаменитая голливудская актриса Джулия Робертс родила третьего ребенка - сына, которого назвали Генри Дэниелом. Как сообщила в интервью журналу People представительница звезды Марси Энгельман, мальчик весом почти 4 кг появился на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса. Его отец - 38-летний кинооператор Дэнни Модер, за которого актриса вышла замуж в июле 2002 года.