Киевзеленстрой не хочет строить японский культурный центр во дворе КГГА

В Киеве планируется создать Японский культурный центр по обустройству сада сакуры.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно информации депутата Киевского городского совета Игоря ДОБРУЦКОГО, которому принадлежит идея создания сада сакуры, окончательно определить место расположения сада поручено Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики. Эта же комиссия должна внести предложения, касающиеся определения на конкурсной основе инвестора проектирования и создания культурного центра.

К разработке данного проекта привлечено Киевское коммунальное объединение зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой», который рассматривает возможные варианты расположения японского сада.

В документе «Киевзеленстроя» изданного по поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО относительно проработки предложения по организации японского культурного центра, текст которого имеет УНИАН, отмечено, что “организация японского культурного центра во дворе Киевской городской государственной администрации с открытым доступом к нему посетителей, по мнению специалистов “Киевзеленстроя”, будет противоречить режиму использования указанной территории, как территории служебного пользования”. В то же время, на данный момент предлагаются варианты его размещения на склонах по ул.Институтской, которые прилегают к Международному центру культуры и искусств со стороны Майдана Незалежности; обустройство в японском стиле части территории парка “Дружбы народов” и вариант создания японского культурного центра на территории парка “Киото”.

Относительно того, сколько нужно средств на обустройство такого культурного центра, И.ДОБРУЦКИЙ сказал, что это будет зависеть от избранного места его расположения. По его словам, предусматривается, что финансирование центра будет осуществляться из бюджета города и за счет средств, которые удастся привлечь со стороны спонсоров. Он не смог пока уточнить, какую часть всех расходов для создания сада сакуры возьмет на себя городской бюджет.