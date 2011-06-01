Полутораметровый осетр запрыгнул в лодку и сломал ногу девушке

Крупный осетр весом в несколько десятков килограммов запрыгнул в лодку на одной из рек в американском штате Флорида и сломал ногу 25-летней девушке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на AP.

Инцидент произошел в воскресенье в городе Фэннинг-Спрингс (Fanning Springs) на реке Сувани (Suwanne).

По словам очевидцев, рыба длиной примерно 1,5 метра и весом приблизительно 30 килограммов запрыгнула в глиссер и сильно ударила по ноге одну из пассажирок лодки.

Как сообщили в управлении по охране дикой природы Флориды, это уже пятый случай в текущем году, когда осетры запрыгивают в лодки и причиняют травмы людям.

Показательно, что в минувшую пятницу власти Флориды распространили предупреждение для любителей речных прогулок, в котором указывалось на особенно большую популяцию осетров в Сувани (около 14 тысяч рыб) и тот факт, что они могут запрыгнуть в лодку.