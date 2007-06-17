Полиция запретила продавать с аукциона таблетки Элвиса Пресли

Организаторы аукциона вещей легендарных деятелей американского шоу-бизнеса изъяли пилюли из выставленного на продажу флакона для лекарств, принадлежавшего королю рок-н-ролла Элвису Пресли.

Как сообщил журналистам президент аукционного дома "Аукционы Джулиен" Даррен Джулиен, это было сделано в соответсвии с рекомендацией полицейского управления Лос Анджелеса. "Мы планировали продавать флакон вместе с несколькими оставшимися в нем таблетками, однако представители полиции предупредили нас, что это было бы федеральным преступлением," - сказал Джулиен.

По его словам, флакон с лекарствами Пресли был одним из самых привлекательных для потенциальных покупателей лотов. Его оценочная стоимость составила 2-4 тысячи долларов. В бутылочке оставалось несколько антиаллергических и противоотечных пилюль.

Как известно, постоянное употребление сильнодействующих препаратов сыграло свою роль в ранней смерти короля рок-н-ролла, который скончался в 1977 году в возрасте 42 лет. Врач Джордж Никопулос, известный как "доктор Ник", выписал Пресли 199 рецептов за восемь месяцев, предшествовавших кончине артиста. В 1995 году Совет по лицензированию медицинской деятельности штата Теннесси лишил Никопулоса разрешения на практику за слишком большое количество выписанных рецептов.

РИА "Новости"