Мороз в Киевском университете (4 фото)

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр Мороз и министр образования и науки Украины Станислав Николаенко на встрече с молодыми учеными в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко в Киеве в пятницу, 15 июня.

В ходе встречи С.Николаенко отметил, что нынешняя политическая ситуация не позволяет правительству так, как хотелось бы, реагировать на вызовы времени в сфере науки и образования. По его словам, в будущем госбюджете будут предусматриваться средства для стажировки ученых за рубежом, которые смогут на протяжении года или двух стажироваться в лучших заграничных учебных заведениях и работать в лабораториях.

Фото Анастасии Сироткиной / POOL / УНИАН