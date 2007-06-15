Мороз в Киевском университете (4 фото)
20:05, 15 июня 2007Разное
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Состоялась встреча с молодыми учёными
Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр Мороз и министр образования и науки Украины Станислав Николаенко на встрече с молодыми учеными в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко в Киеве в пятницу, 15 июня.
В ходе встречи С.Николаенко отметил, что нынешняя политическая ситуация не позволяет правительству так, как хотелось бы, реагировать на вызовы времени в сфере науки и образования. По его словам, в будущем госбюджете будут предусматриваться средства для стажировки ученых за рубежом, которые смогут на протяжении года или двух стажироваться в лучших заграничных учебных заведениях и работать в лабораториях.
Фото Анастасии Сироткиной / POOL / УНИАН
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