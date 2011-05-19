Внешняя политика должна работать на конкретные экономические результаты

Решение задачи модернизации национальной экономики Украины предполагает особое внимание к внешним факторам экономического и политического развития. И здесь очень важную роль играет процесс экономизации внешней политики. Именно такую задачу поставил перед всеми ветвями власти Президент Украины.

Экономизация внешней политики не имеет простого определения и не охватывает функции исключительно Министерства иностранных дел, либо иных структур, отвечающих за внешнюю политику. Это, скорее, то, что призвано направлять всю деятельность органов власти Украины во внешнеполитической сфере. Передовое правительство должно больше добывать деньг для государства, чем «осваивать» бюджет.

Можно привести примеры из мировой практики, когда за успешным продвижением в тех или иных странах транснациональных корпораций стоит активная внешнеполитическая деятельность соответствующих стран. Любое сильное государство просто обязано отстаивать свои экономические интересы. В данном случае, речь идет о двуедином процессе: во-первых, это продвижение своих производителей на мировые рынки, а, во-вторых, это максимизация национальных интересов в процессе привлечения в страну иностранного капитала.

Несмотря на международный опыт и правильную риторику, «оранжевые» правительства делали нечто противоположное. Основным результатом стало заведение на рынок иностранных товаров и услуг, а система протекции отечественного бизнеса на мировом рынке была во многом разрушена. Старой власти "удалось" упустить, например, контракт на туркменский газ, уступив его россиянам, что повлекло за собой также и частичную потерю туркменского рынка машиностроения. Это не удивительно – в 2011 году на заседании межправительственной комиссии оказалось, что предыдущее ее заседание проводилась в 2003 году правительством Виктора Януковича.

С Китаем, т.е. со страной, которая развивается феноменальными темпами уже 3 десятилетия подряд, и с прошлого года является второй по объему ВВП экономикой мира, дела обстояли еще хуже. Межправительственная комиссия существовала, но практически не работала. Тем более, что с китайской стороны ее возглавлял лишь заместитель министра коммерции. Если с 1994 года она собиралась ежегодно, то начиная с 2003-го по 2010-й – было всего 2 заседания.

Теперь отношения с Китаем выведены на принципиально новый уровень. Менее чем за год КНР посетили несколько украинских делегаций во главе с Президентом, Премьер-министром и Первым вице-премьером нашей страны. Украину посещал вице-премьер Госсовета КНР, а в июне нашу страну должен посетить лидер китайского государства. Уже дважды собиралась двусторонняя межправительственная комиссия. Кардинально повышен ее статус. Теперь ее возглавляют первый вице-премьер-министр Украины и вице-премьер Госсовета КНР. Создан Украинско-китайский деловой совет, в который вошли четыре сотни ключевых бизнесменов двух стран. Украина предлагает китайским инвесторам участвовать в реализации ряда проектов. Мы заинтересованы в привлечении значительных кредитно-инвестиционных ресурсов и новейших производственных технологий Китая для модернизации украинской экономики и инфраструктуры. Также речь идет о расширении поставок наших товаров в Китай.

С Азербайджаном практически анекдотическая ситуация. Когда в 2010 году сегодняшние сопредседатели украинско-азербайджанской комиссии первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев и первый заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов встретились в Киеве на ее очередном заседании, оказалось, что предыдущее - проводили они же еще в 2006 году, а перед тем – в 2004 (сопредседателем с украинской стороны был также Андрей Клюев). Чтобы наверстать упущенное, за последний год было проведено уже два заседания этой комиссии. За это время Президенты двух стран встречались уже трижды. И результаты говорят сами за себя. За 2010 год товарооборот между Украиной и Азербайджаном вырос на 84%, продолжается уверенный рост и в текущем году. Возобновлены поставки в Украину каспийской нефти. Начата огромная работа по обеспечению поставок в нашу страну сжиженного газа. Достигнуты договоренности о ряде совместных инвестиционных проектов.

Этот пример говорит о многом. Самое главное - о безмерном популизме «оранжевой» власти, которая мало что делала для реализации своих заявлений, например, о важности диверсификации поставок в Украину нефти и газа, о реализации проектов по транзиту каспийских энергоносителей в Европу через Украину и т.д. Конечно, я не хочу умалять роль старательных и порядочных чиновников и экспертов, которые и в те годы пытались выполнять свои функции, продвигая интересы страны. Но, практически, без нормального участия высшего руководства, это было малоэффективно.

Известно, что межправительственные комиссии – реальный механизм, позволяющий реализовать и другие задачи, например, продвижения отечественной продукции на новые рынки, привлечения инвестиций, решение множества мелких бюрократических проблем, мешающих взаимной торговле. Нынешний курс украинского правительства – удержать существующие рынки для отечественной продукции, расширять их, но при этом постоянно искать новые. Государство обязано продвигать интересы украинского бизнеса, и в первую очередь, высокотехнологичного, создающего высокую добавленную стоимость и рабочие места с более высоким уровнем оплаты.

Результативность сегодняшней власти во внешней политике очевидна. За последнее время количество контактов с представителями, например, и России, и ЕС на всех уровнях на порядок выше, нежели это было за последние 5 лет. И ситуация меняется достаточно стремительно. Переговоры по созданию зоны глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли с Евросоюзом выходят на финишную прямую. Близятся к завершению и переговоры по созданию зоны свободной торговли в рамках СНГ.

Внешнеполитическая деятельность начинает использоваться для структурной перестройки национальной экономики, ее технического перевооружения, роста производительности труда, внедрения энергосберегающих технологий. Если у Украины нет сил выпускать много конкурентоспособной продукции, то почему бы не объединиться с соседями? И Президент Украины отводит этому большую роль. И тут уже есть взаимопонимание. Например, первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов во время работы украино-российской комиссии заявил, что и экономика Украины, и экономика России сейчас крайне нуждаются в модернизации и инновационном развитии. По его словам по отдельности достичь этих целей будет намного сложнее, для перехода к реальной модернизации потребуются совместные усилия и соответствующие капиталы. Российский представитель предложил разрабатывать такие проекты, которые бы предусматривали и административный ресурс, и потенциальный инвестиционный ресурс.

Сегодня у правительства есть понимание, что зарубежный инвестор не придет, если государство само не вкладывает в экономику. Украина уже реализует такие проекты. На сегодня правительство сформировало список, включающий 270 инвестиционных проектов, связанных с модернизацией отраслей реального сектора экономики Украины. И над отбором новых проектов идет постоянная работа. При этом государство в этих проектах является лишь одним из инвесторов, но готово обеспечить условия для частного капитала. Также активно используются ресурсы международных финансовых институтов, как в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов, так и в рамках ускорения проведения реформ. И здесь очень важны те многочисленные шаги, которые делаются сегодня в Украине по дерегуляции экономики, упрощению условий для бизнеса.

В этом направлении нужно еще очень многое сделать. Но самое важное, что Украина в мире медленно, но уверенно возвращает себе статус активного и надежного партнера. И ключевым фактором тут выступает нацеленность внешней политики на конкретные экономические результаты.

Алексей Плотников, доктор экономических наук, профессор,

народный депутат Украины