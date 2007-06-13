Столкнулись три ”Мерседеса”: шесть пострадавших
11:17, 13 июня 2007Разное
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ДТП в Николаевской области
Возле села Коблево Николаевской области на автотрассе Одесса - Мелитополь - Новоазовск водитель микроавтобуса „Mercedes-Sprinter” допустил столкновение с рейсовым автобусом „Mercedes-Lux”, следовавшего по маршруту Ялта – Кишинев, и микроавтобусом „Mercedes-Sprinter”.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, которых с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу.
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