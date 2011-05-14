У Тимошенко утверждают, что задержаны не 5, а 7 участников акции (фото)

Милиция задержала в Киеве семь участников акции «День гнева».

Об этом сообщил журналистам народный депутат от фракции "БЮТ-Батькивщина" Михаил ВОЛЫНЕЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, М.ВОЛЫНЕЦ отметил, что среди задержанных была одна женщина, которой позже стало плохо и ее забрала скорая.

«Они («Беркут» - УНИАН) нападали на людей и обвиняют их в сопротивлении. Задержали за неповиновение и сопротивление сотрудникам милиции», - сказал М.ВОЛЫНЕЦ.

Он отметил, что представители правоохранительных органов обещали отпустить тех, кто был задержан впервые.

Кроме того, М.ВОЛЫНЕЦ назвал фамилии задержанных. В частности, это КОХАНИВСКИЙ, ТИЩЕНКО, ПАНЧЕНКО, БЕССАРАБ, БОБЧУК и КУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Возле здания Верховной Рады Украины произошла драка между участниками акции «День гнева» и бойцами спецподразделения «Беркут».

После завершения митинга несколько десятков митингующих пошли по палатки для того, чтобы установить передвижные общественные приемные народных депутатов Украины.

При попытке подойти к зданию ВР митингующих заблокировали бойцы подразделения «Беркут». Между ними началась словесная перепалка. Бойцы «Беркута» пытались вытеснить митингующих. В какой-то момент между гражданами и беркутовцами началась драка. В драке принимали участие около 10 бойцов «Беркута» и несколько десятков протестующих.

Другие участники акции при этом скандировали «Ні фашистському режиму!», «Міліція з народом!».

Фото УНИАН