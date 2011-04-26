В столкновении грузовика с автобусом пострадали 12 человек

В Донецкой области в результате столкновения грузовика с автобусом пострадали 12 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ Донецкой области.

Согласно сообщению, сегодня утром на участке автодороги Донецк - Горловка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и малотоннажного грузовика.

«Столкновение произошло на 462-м км автодороги Знаменка – Луганск - Изварино. Водитель грузовика «Мерседес» столкнулся с автобусом «Богдан», который двигался по маршруту № 106 Ясиноватая – Донецк и в момент столкновения начинал маневр разворота», - отметили в управлении ГАИ.

В сообщении уточняется, что в результате удара, который пришелся в правую заднюю часть автобуса, он опрокинулся на правую сторону. В момент ДТП в автобусе находились 23 человека, 12 из которых получили травмы. Причину, по которой произошло ДТП, установит следствие, заключили в ГАИ.