Возле Дома-2 нашли вторую бомбу

18:44, 24 апреля 2011
Разное
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Задержали и подозреваемого

Милиция задержала подозреваемого в причастности ко взрыву, произошедшему утром 24 апреля на съемочной площадке реалити-шоу "Дом-2", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.

Имя подозреваемого не называется; сообщается лишь, что это "уроженец одного из сибирских городов". По данным издания Life News, задержанный - 38-летний Сергей Ляпин из Новокузнецка.

Подозреваемого нашли в Истринском районе Подмосковья, где в деревне Лешково и снимают телепередачу. С ним проводятся следственные действия.

Самодельная бомба в рюкзаке взорвалась, когда ее обнаружили двое охранников "Дома-2", напоминает Лента.ру. Одному из них оторвало кисть руки и повредило ногу, второй отделался незначительными ранениями. Позже рядом с местом взрыва был найден еще один подозрительный мешок, в нем также оказалась бомба.

СМИ сообщали неофициальные версии мотивов злоумышленника. По одним данным, преступник угрожал одному из участников передачи. По другим, он был обозлен именно на охранников.

 

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