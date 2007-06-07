Как Мороз считает заявления: обнять и плакать

Мнение

Заявления о сложении полномочий народного депутата. О! – это очередная круто закрученная интрига. Злополучные бумаги считают всем украинским политикумом, и у каждого «бухгалтера» получается свой результат. Просто слезами обливаешься, наблюдая, как Александр Мороз с одной стороны, и Иосиф Винский – с другой, раз за разом пытаются свести концы с концами в парламентской калькуляции. Особую пикантность процессу придает тот факт, что бывшие однопартийцы, ни тот, ни другой сами заявлений не писали. Первый и не собирался никогда. Второй объяснял, что не мог написать заявление вместе с фракцией БЮТ, потому, что во фракции не состоит. Только в партии «Батькивщина». Так что можно лишь порадоваться тому, что подсчет ведут, как сказать, незаангажированные представители депутатского корпуса.

Однако, кроме этого, оснований для радости – никаких. Потому как цифирь не сходится. И даже периодическое участие в процессе других добровольных помощников из депутатского корпуса делу не шибко помогает. Постепенно начинаешь понимать, что определение точного количества политических завлений для профессиональных гуманитариев со средним техническим образованием (а таких в парламенте – немало) – задача совершенно непосильная.

Да и то сказать. Одни то и дело что-то пишут. Сперва заявления о сложении полномочий. После заявления об отказе от заявлений о сложении. Чуть погодя заявления о написании заявлений об отказе от заявлений под давлением политических оппонентов. Вот, новая волна пошла – заявления о сложении партбилетов по мотивам написания заявлений о сложении депутатских полномочий. А все это надо еще заприходовать, проставить входящие номера, проверить на юридическую чистоту и чистоту рук перед написанием заявления. Дел – невпроворот…

Посему, дорогие наши избранники, очень просим принять искреннюю, и, заметьте, совершенно бескорысную помощь населения. С вашей стороны только и требуется, что опубликовать, допустим, в Интернете (хотя отдельной брошюркой – не в пример лучше, из нее можно будет выдирать странички и гордо бросать в лицо оппонентам) все заявления о сложении депутатских полномочий, сколько их там ни есть. А также и заявления «отказников», которые в последний момент передумали расставаться с мандатами. А мы уж сами для вас баланс подобъем. Задачка для первого класса. Справимся как-нибудь. В крайнем случае калькуляторы возьмем.

Думается, господа журналисты также не откажут в любезности: пробегутся по заявителям, и попросят на камеру сказать, писал, или не писал? А если и писал, то только ли это, или что-то еще.

А то стыдоба форменная выходит. Это уже даже не продукция мексиканской кинопромышленности на 700 с хвостиком серий. Это сродни «воплю души» советского сатирика, который все пытался прояснить ситуацию по отдельным группам товаров. Мол, неважно уже – какого качества. «Вы скажите только, они есть, или их нет?!» Но наша ситуация еще хуже. Потому что с двух сторон наговорено уже столько, что голословным заявлениям о наличии-отсутствии пресловутых бумаг в парламентских загашниках никто не поверит. Тут уже, чтоб убедиться, уже щупать надо, «бо быват ишшо оптический обман зрения».

Впрочем, возможен и другой вариант – поименная перекличка с прямой трансляцией по телику. Зяавление крупным планом во весь экран, а не так, как нам в последнее время демонстрируют документы – самый краешек, да из-под полы, да чуть ли не из-за угла. Точно так же демонстрируется паспорт. И лицо крупным планом (в верхнем углу – фото из паспорта). «Я, такой-то, заявление писал (не писал), свою подпись подтверждаю (не подтверждаю), на данный момент передумал (не передумал)». И так все 150, или 160, или сколько их там есть штук. И внизу экрана – калькуляция по графам: «да», «нет», «не решил», «об этом я подумаю завтра», «ничего не скажу» и так далее.

Стыдно? Да, еще как. Но должно же быть нашим «слугам народа» стыдно за то, что они регулярно устраивают в Шапито на Грушевского. Даже если это будет первый случай в истории…

Вера Сорока