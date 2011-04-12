В Херсоне троллейбус врезался в дерево: есть пострадавшие

В Херсоне троллейбус врезался в дерево – госпитализированы 4 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня ориентировочно в 11.20 в Херсоне, на ул. Ленина, в районе городской гимназии №20, троллейбус маршрута №9 потерял управление и, выехав на тротуар, врезался в дерево.

В результате столкновения были госпитализированы с различными травмами 4 пассажира троллейбуса. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

По информации водителя троллейбуса, который не пострадал, авария произошла по причине технической неисправности троллейбуса – после поворота в транспортном средстве оборвалась рулевая тяга.

Указанный троллейбус принадлежит коммунальному транспортному предприятию «Херсонэлектротранс» и эксплуатируется КП с 1993 года.

Руководитель КП Сергей КОСТЮЧОК подтвердил информацию о причинах аварии.

По данному факту проводиться расследование.