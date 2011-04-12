Полиция арестовала мэра Вашингтона за акцию протеста

Полиция Капитолия задержала мэра столичного округа Колумбия Винсента Грэя и нескольких членов городского совета за участие в несанкционированной акции протеста у здания Конгресса в Вашингтоне, сообщает городская телекомпания WUSA.

В середине дня мэр в сопровождении десятка чиновников приехал к одному из офисных зданий сената, чтобы выразить протест против сокращения бюджетного финансирования городских программ. Грэй и чиновники перекрыли улицу, и взявшись за руки, начали скандировать протестные лозунги. "Руки прочь от города", - кричали чиновники.

Приехавшая на место событий полиция задержала мэра и еще 30 человек и увезла в полицейский участок.

Сенат сейчас обсуждает законопроект о финансировании госрасходов. В результате планируемого сокращения Вашингтон может лишиться финансирования социальных программ, замечает РИА "Новости".

Полиция Капитолия является самостоятельной правоохранительной службой и не подчиняется городским властям. В зону ответственности полиции Капитолия входит территория вокруг здания конгресса, близлежащие улицы и парки.