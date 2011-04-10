Тимошенко извинилась за гречку (фото)

Лідер партии "Батьківщина" рекомендует утром есть гречку и овощи, приготовленные на пару. Такую рекомендацию она дала на своей странице в Twitter сегодня утром.

«Всем доброе утро. Кто постится, рекомендую мое меню», - написала Ю.Тимошенко.

К сообщению она приложила фото своего завтрака, на котором гречка, овощи, кофе и подсушенный хлеб.

«Извините за гречку. Сегодня это почти черная икра», - отметила лидер «Батьківщини».