Тимошенко извинилась за гречку (фото)

14:01, 10 апреля 2011
Разное
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"Кто постится, рекомендую мое меню" 

Лідер партии "Батьківщина" рекомендует утром есть гречку и овощи, приготовленные на пару. Такую рекомендацию она дала на своей странице в Twitter сегодня утром.

«Всем доброе утро. Кто постится, рекомендую мое меню», - написала Ю.Тимошенко.

К сообщению она приложила фото своего завтрака, на котором гречка, овощи, кофе и подсушенный хлеб.

«Извините за гречку. Сегодня это почти черная икра», - отметила лидер «Батьківщини».

 

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