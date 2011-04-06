"Пятисотые" мерседесы прошли таможню как льготные

Прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц Сумской таможни по фактам злоупотребления служебным положением и служебного подлога, чем нанесен ущерб государству на общую сумму 1 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации прокурора отдела прокуратуры области Владимира КРЫГИНА, правонарушения были совершены таможенниками в феврале и марте этого года.

Достоверно зная, что документы, предоставленные для таможенного оформления автомобилей «Mercedes-Benz S500» и «Mercedes-Benz S500 4Matic», не дают права лицам, на которых оформляются данные транспортные средства, на льготы в уплате налогов и сборов, таможенники без проведения расчета таможенной стоимости произвели их оформление с освобождением от налогообложения.

В результате противоправных действий служебных лиц таможни в государственный бюджет не поступили налоги и сборы на общую сумму свыше 1 млн. грн.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.