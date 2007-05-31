Крещатик перекроют с 1 по 3 июня

На Крещатике в связи с подготовкой и проведением Дня Европы движение транспорта будет перекрыто с 20.00 1 июня до 08.00 3 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в рабочем плане подготовки и проведения 2 июня в столице Дня Европы, утвержденном соответствующим распоряжением Киевской горгосадминистрации.

Согласно документу, будут внесены соответствующие изменения в работу городского транспорта.

Распоряжением также утверждена смета расходов, связанных с празднованием. Так, на подготовку и проведение Дня Европы предусмотрено потратить из бюджета Киева около 50 тыс. грн. В частности, иллюминационное оформление ул. Крещатик к проведению Дня Европы в столице обойдется в 16 тыс. грн., оплата за уборку Крещатика составляет около 12 тыс. грн.; аренда мебели для информационно-развлекательного «Европейского городка» - около 15 тыс. грн.