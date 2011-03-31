Очередь грузовых фур в Россию таможенники обещают ликвидировать

Очередь из грузовых фур, образовавшуюся на украинско-российской границе в пункте пропуска «Должанский» Луганской области, таможенники обещают ликвидировать в течение суток, максимум – полутора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам начальник Луганской таможни Юрий СЕВАСТЬЯНОВ.

По данным пресс-службы Луганской таможни, по состоянию на утро 31 марта перед пунктом пропуска «Должанский» в направлении на выезд из Украины находилось 108 грузовых автомобилей, следовавших в режиме экспорт и транзит. Очереди на въезд в Украину отсутствовали.

На таможне объясняют очередь при въезде на территорию России тем, что грузопоток достиг максимально возможной пропускной способности пункта пропуска «Новошахтинск» со стороны Российской Федерации.

Ю.СЕВАСТЬЯНОВ добавил, что причиной такого затора стал еще и массовый выезд грузовиков в сторону РФ. «Автоперевозчики ждали хорошей погоды, и когда она установилась, массово выехали в направлении России», – сообщил он.

По его словам, еще одной причиной пробки стало то, что Ассоциация перевозчиков Украины выдала слишком много разрешительных документов одновременно. «Более 50% фур в пробке – сезонные автоперевозки. В этих фурах в Россию везутся семена подсолнечника, кукурузы и других культур», – рассказал Ю.СЕВАСТЬЯНОВ.

Кроме того, по его словам, российские таможенники обслуживают только 100 автомобилей в день. «Все эти причины в совокупности спровоцировали данный затор», – пояснил глава таможни.

Ю.СЕВАСТЬЯНОВ рассказал, что сегодня для урегулирования возникшей ситуации он встречался с начальником Ростовской таможни Андреем ПОПОВЫМ.

По словам Ю.СЕВАСТЬЯНОВА, после переговоров А.ПОПОВ заверил, что сделает всё возможное для ускорения работы на «Должанском», в частности, российская сторона пообещала увеличить пропуск машин до 160 авто в сутки.

Как отмечают сами водители грузовых фур, такие заторы на границе – сезонное явление и случаются каждый год.