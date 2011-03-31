В ГУАМ скоординировали межбанковское сотрудничество

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ скоординировали взаимодействие в сфере вопросы межбанковского сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, в среду в Киеве подвели итоги и наградили победителей первого международного конкурса «Лучшие Банки ГУАМ – 2010».

Целью конкурса, организованного ГУАМ совместно с международным издательством «КБС-Издат» (Украина), было определение лучших банковских учреждений, работающих на территории государств-участников Организации. Из 173 банковских учреждений были отобраны 11 лауреатов и четыре банкира в различных номинациях.

Кроме того, в Секретариате ГУАМ прошло расширенное заседание Координационного совета национальных банков и банковских ассоциаций государств-членов и заседание Консультационного органа по подготовке проведения Делового совета ГУАМ. Участники заседаний рассмотрели вопросы межбанковского сотрудничества в формате Организации, развития зоны свободной торговли ГУАМ и возможность инициирования новых проектов и программ экономического сотрудничества.