Пылающий грузовик стал причиной пробки длиной в полтора километра

Из-за загоревшейся фуры с грузом электрического кабеля вечером 28 мая на ялтинской трассе в Крыму почти на 1,5 часа образовалась пробка длиной в полтора километра.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в АРК, фура марки DAFF с прицепом двигалась из Ялты в направлении Симферополя и, не доехав полтора километра до Ангарского перевала, загорелась.

"По словам водителя, он почувствовал запах дыма и сразу остановил машину. Огонь уже полыхал в моторном отсеке. Водитель попытался воспользоваться огнетушителями, но они уже не могли потушить огонь, охвативший автомобиль", - сообщили в крымском Главке МЧС. Тогда водитель решил отцепить прицеп, и тем самым спас половину груза.

Нескольких минут хватило, чтобы загорелась вся машина. Помимо этого, огнем было повреждено более 30 метров проводов троллейбусной контактной сети.

"Горящий грузовик, занимавший одну из полос движения, невозможно было ни сдвинуть, ни объехать. Поэтому движение по Ялтинской трассе приостановили", - сообщают в МЧС. Из-за растянувшейся пробки был затруднен проезд пожарных автомобилей, несмотря на работу проблесковых маячков и включенную сирену, водители попросту не пропускали пожарные автомобили, из-за чего понадобилось практически в два раза больше времени для проезда к месту возгорания, подчеркивают спасатели.

Более часа 3 отделения МЧС (два из Алушты и одно из Симферополя), 15 человек личного состава гасили пожар.

В начале двенадцатого ночи движение по трассе удалось восстановить. Регулировать прохождение транспорта приходилось сотрудникам ГАИ.

К 4 часам утра аварийная бригада полностью восстановила троллейбусные линии электропередач.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в моторном отсеке. Водитель фуры не пострадал.