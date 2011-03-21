«Пузату хату» объявили банкротом

Ресторан "Пузата хата" - банкрот. Как сообщает ТСН, такое решение 9 марта вынес Хозяйственный суд Киева относительно общества с ограниченной ответственностью, которое владеет сетью ресторанов.

Как сообщалось, в ноябре 2010 года Хозяйственный суд Киева лишил Укрсоцбанк права на залог в виде помещения сети ресторанов "Пузата хата" по ул. Бассейной в Киеве.

Раньше "Пузата хата" перестала должным образом обслуживать кредиты Укрсоцбанка.

После этого Укрсоцбанк заявил, что подозревает владельцев сети ресторанов "Пузата хата" в мошенничестве, связанном с выведением активов, которые находятся в залоге.

Напомним, что суд начал банкротство "Пузатой хаты" в феврале 2010 года.

Сеть фаст-фудов "Пузата хата" основана в 2003 году, первый ресторан был открыт 16 октября в Киеве на улице Бассейная,1/2-а.