Съезд ФПУ может не состояться из-за «секретного» решения суда?

Съезд Федерации профсоюзов Украины может не состояться из-за вступления в силу решения суда признании недействительным избрание Василия ХАРЫ главой ФПУ.

Как сообщили УНИАН в одной из региональных организаций ФПУ, в региональные профсоюзные организации поступило решение Днепровского районного суда г. Киева от 14 сентября 2010 года, которое фактически запрещает проведение съезда федерации, намеченного на 23 марта.

Решение было вынесено по делу № 2-3969/10 по иску первичной профсоюзной организации аппарата Исполнительной дирекции Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности к ФПУ, секретарю федерации Юрию КУЛИКУ, главе В.ХАРЕ о признании недействительным решения Совета Федерации профессиональных союзов Украины от 20 ноября 2008 года об избрании В.ХАРЫ председателем Федерации профессиональных союзов Украины, оформленного постановлением Совета ФПУ № Р-5-2 от 20 ноября 2010 г. «Об избрании Председателя Федерации профессиональных союзов Украины».

Данное решение оставлено без изменений постановлением Апелляционного суда Киева от 9 декабря 2010 г. по делу № 22-28838.

Таким образом, данное решение, согласно ст. 233 Гражданского процессуального кодекса Украины, вступило в законную силу и, в соответствии со ст. 124 Конституции Украины, является обязательным к выполнению на всей территории Украины.

Как отметили в региональной организации ФПУ, в связи с этим решением суда, все эти месяцы В.ХАРА незаконно занимал пост председателя ФПУ, и съезд, на которой созывают делегатов за его подписью, также является незаконным.

С другой стороны, как заявляют представители региональных организаций, появляются возможности вернуть в собственность ряд профсоюзных объектов реабилитационно-оздоровительного комплекса, которые были отчуждены или сданы в аренду за подписью В.ХАРЫ.

Как сообщают источники в ФПУ, решение суда давно было отправлено в руководство организации, но руководство федерации отдало указание «засекретить» данное постановление суда, и о нем стало известно только сейчас, накануне фактически отменного съезда.