Янукович пожелал крепкого здоровья полиграфистам и продавцам книг

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работников издательств, полиграфии и книгораспространения с профессиональным праздником.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Как отмечается в поздравлении, «вы выполняете благородную и почетную миссию популяризации украинской книги, с помощью печатного слова храните духовность и возрождаете культурные традиции нашего народа».

«Приятно отметить, что отечественная печатная продукция с успехом экспонируется и распространяется на международном книжном рынке. Об этом свидетельствуют многочисленные отечественные и зарубежные международные выставки-ярмарки, где украинские издательские организации традиционно занимают почетное место в различных конкурсах печатной продукции» - говорится дальше в поздравлении.

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что «правительство придает первоочередное значение поддержке национального книгоиздателя, созданию ему надлежащих экономическо-правовых условий, что способствует подъему отечественной полиграфии, внедрению в производство научных разработок, современного полиграфического оборудования, новейших технологий и материалов».

«Уверен, что благодаря вашему профессионализму и целенаправленности отечественная книга достигнет качественно нового уровня ее признания как животворного и неисчерпаемого источника украинской культуры и научной мысли», - отмечает премьер.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал работникам издательств, полиграфии и книгораспространения крепкого здоровья, щедрой судьбы, силы и воодушевления в реализации новых творческих замыслов во имя Украины.