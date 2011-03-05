Определился российский участник "Евровидения-2011"

На конкурсе "Евровидение-2011" Россию представит Алексей Воробьев с песней "Get You", сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию общественных связей Первого канала.

"В этом году Первый канал воспользовался правом самостоятельно выбрать конкурсную песню и не проводил национальный отборочный тур", - уточняется в сообщении.

Песня "Get You" должна быть впервые представлена 12 марта в рамках премьеры проекта "Фабрика Звезд. Возвращение". В сообщении заявляется, что написал эту композицию продюсер Надир Хайят (Nadir Khayat), известный под сценическим псевдонимом RedOne.