Раньше мы заверяли НАТО в своей преданности, а сегодня руководитель Альянса летит в Киев

На протяжении последних лет главной проблемой Украины на евроатлантическом пространстве было стремление прошлого руководства страны к членству в НАТО вопреки воле подавляющего большинства населения.

Эта проблема быстро решилась, когда парламент Украины принял Закон об основах внешней и внутренней политики, который закрепил внеблоковый статус страны.

Можно сказать, что с этого момента у Украины на евроатлантическом пространстве нет и не может быть проблем, по крайней мере, серьезного, жизненно важного характера.

На протяжении многих лет в Украине навязывался образ НАТО как идеального цивилизационного и ценностного ориентира для Украины. Говорю "навязывался", потому что для большинства населения Украины НАТО перестало соответствовать этому образу, по крайней мере со времени бомбардировок Сербии, в чем легко убедиться по опросам общественного мнения.

Сегодня в этом смысле ситуация серьезно изменилась. Сегодня НАТО – не идеальное воплощение западной цивилизации, а просто одна из международных организаций, которые объективно существуют на мировой арене. И из факта этого объективного существования вытекает необходимость для Украины иметь определенные отношения с НАТО.

Для лучшего понимания приведу пример. Есть, например, в Европе такая организация, называющаяся Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). У Украины есть с ней определенные отношения, даже подписано соглашение о свободной торговле. Но на эту тему никто не проводит в Киеве семинаров и ни один человек не говорит, что если, например, Украина в ближайшее время не вступит в ЕАСТ, это будет означать крах ее независимости. А по поводу НАТО подобное говорили еще совсем недавно известные люди в Украине

Так вот, сейчас отношения Украина – НАТО постепенно становятся вопросом не политического, а чисто дипломатического, даже технического характера, и это, безусловно, весьма позитивный фактор.

Недавно издательство "Литопис" представило перевод исключительно важного документа: "Глобальні зміни світу – 2025. Доповідь Національної розвідувальної ради США". Этот документ на 188 страницах рассматривает массу глобальных проблем – от демографии до дефицита водных ресурсов. Так вот, на 188 страницах НАТО упоминается всего три раза. Приведу последовательно все три упоминания.

– "НАТО столкнется с трудностями в связи с ростом обязанностей за пределами зоны своего влияния и ослаблением военных возможностей Европы".

– "Определенные позиции завоевывает ШОС, в то время как НАТО утрачивает свой статус."

– "Национальные интересы и далее будут осложнять внешнюю политику Евросоюза и его политику безопасности, поэтому поддержка НАТО в Европе может уменьшиться."

Вывод из этого один: НАТО в будущем будет все больше терять свой международный статус и маргинализироваться как международная организация. Это – объективный процесс, независимый от наших с вами желаний. Соответственно, объективно будет изменяться роль и место НАТО в системе внешнеполитических приоритетов Украины.

Сегодня всем совершенно ясно: расширения НАТО на восток больше не предвидится, ибо главные сферы приложения возможностей Альянса находятся отнюдь не в Европе.

В первую очередь это – Афганистан. На Западе все больше и больше независимых экспертов уже не считают необходимым прикрывать факт очевидного военного поражения НАТО в этой стране. Например, известный канадский сенатор Колин Кенни, один из активистов Парламентской Ассамблеи НАТО, выразил эту мысль предельно ясно:

"Афганская миссия была прямым и однозначным провалом НАТО". И называет его причину: "Давайте посмотрим суровой правде в глаза: несмотря на все усилия наших храбрых войск и храбрых войск наших союзников, национально-государственное строительство бессмысленно среди нации, которая не желает, чтобы ее строили".

А на самом сайте НАТО директор проекта Глобальной стратегии (Вашингтон) г-н Виченцини рассуждает следующим образом:

"Для НАТО поражение в Афганистане может означать конец самого успешного военного альянса в истории после его первой миссии за пределами ближайшего периметра. Конечно, дебаты о расширении НАТО важны, но стабилизация Афганистана является гораздо более критичной целью для Альянса."

Поэтому уверен: все заявления об открытых дверях для Украины обречены оставаться риторическими фразами без какого-либо конкретного наполнения. Нового раунда расширения НАТО не будет.

В сегодняшних условиях объективного сужения международной роли и влияния НАТО парадоксальным образом Альянсу более необходимо сотрудничество с такими партнерами как Россия и Украина, чем Киеву и Москве – НАТО. Об этом свидетельствуют и заявления, сделанные Генсеком НАТО накануне визита в Киев, о важности партнерства с Украиной.

Кстати, обратите внимание: раньше украинские руководители при каждом визите в Брюссель спешили заверить Альянс в своей преданности, а сегодня именно руководитель НАТО летит в Киев.

Это говорит о том, что сегодня Украина может свободно выбирать именно те формы сотрудничества с Альянсом, которые наиболее отвечают ее объективным национальным интересам.

Безусловно, Киев может и должен продолжать участие в международных операциях НАТО. В этой сфере Киев вносил и вносит признанный НАТО вклад как при считавшемся пронатовским Ющенко, так и при новой власти, провозгласившей внеблоковый статус.

Вне сомнений, НАТО продолжает обладать значительными финансовыми и материальными ресурсами. Поддержка со стороны НАТО помогает украинской армии в условиях недостатка средств поддерживать собственную боеспособность.

Лично считаю, что это совсем не тот факт, которым следует гордиться большой, индустриально развитой стране, однако ситуация объективно такова: Украина не готова отказаться от поддержки со стороны НАТО в этой сфере.

Сегодня активно дебатируется вопрос участия Украины в проекте европейской системы противоракетной обороны.

Как независимый эксперт, не выступая против самой идеи такого участия, считаю, что конкретное решение необходимо принимать только после того, как будут известны все параметры данной системы.

И самое главное – после того как завершатся переговоры по этому вопросу между НАТО и Россией. Тогда, обладая всей необходимой информацией, мы сможем принять взвешенное, продуманное, устраивающее всех решение.

Убежден, что краеугольным камнем внешней политики Украины должно быть содействие любым инициативам и проектам, которые бы содействовали сближению Востока и Запада, и, наоборот, уклонение от каких-либо ситуаций, где Киеву пришлось бы делать выбор против одного из партнеров. Такая позиция, по моему мнению, полностью применима и к ситуации вокруг европейской системы ПРО.

В Закон об основах внешней и внутренней политики Украины внесен следующий базовый внешнеполитический принцип: продолжение конструктивного партнерства с Организацией Североатлантического договора и другими военно-политическими блоками по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Внеблоковый статус наконец-то дает возможность Украине наполнить практическим содержанием данное положение Закона не только по отношению к НАТО, но и по отношению к "другим военно-политическим блокам", в частности, Организации Договора о коллективной безопасности.

Новая Стратегическая концепция НАТО фактически создает базу для взаимодействия НАТО и ОДКБ, поскольку видение обеими организациями глобальных угроз и вызовов во многом совпадает.

Украина как внеблоковое государство вполне может с пользой для себя участвовать в соответствующих программах и инициативах ОДКБ, дополнив усилия этой организации собственным опытом и имеющимися возможностями. Такое сотрудничество будет соответствовать и новым задачам НАТО, сформулированным в Лиссабонских документах.

Тем более что, как мы недавно узнали из материалов Викиликс, г-н Расмуссен давно уже хотел установить прямые связи между НАТО и ОДКБ. И даже собирался публично об этом заявить. Но, как известно, ему в этом помешали.

Время, прошедшее после провозглашения внеблокового статуса Украины, подтвердило исключительную важность и полезность для страны этого шага. В частности, внеблоковый статус получил одобрение со стороны НАТО на Лиссабонском саммите.

В то же время мы сняли огромное бремя с плеч наших партнеров по всему миру, высвободили энергию наших дипломатов, тратившуюся ранее на отстаивание идеологии членства в НАТО, на решение конкретных двусторонних проблем со странами Европы, США, Россией. И в этом заключается огромный выигрыш для всех.

Поэтому, повторяя свой самый первый тезис, хочу заявить: если у Украины и остались проблемы на евроатлантическом пространстве, они связаны не с принципиальным выбором в сфере безопасности, а, возможно, с недостаточным умением формулировать четкие и прагматические национальные интересы.

В целом же благодаря снятию с повестки дня евроатлантической проблематики отношения Украина – НАТО, Украина – США, Украина – Россия сегодня несравнимо улучшились по сравнению с ситуацией даже двухлетней давности. И нынешний визит Генсека НАТО Андерса Расмуссена это подтверждает на конкретных примерах.

Ан. Орел, генеральный директор Центра международных и сравнительных исследований