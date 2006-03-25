Знакомый видел на “Азовстале” гору трупов, а нам врут про трех легко раненных...

Недавно сообщалось о взрыве на “Азовстали”. УНИАН давал фотографию пожара, вспыхнувшего на доменной печи №3. А Министерство по чрезвычайным ситуациям передает, что во время взрыва было ранено всего... три человека. Да и то - вечером все пошли домой.

Я в своей жизни бывал на доменных печах... И знаю точно - если то фото, которое было размещено на сайте УНИАН, – реально (а я в этом не сомневаюсь), то о масштабах катастрофы нам явно врут.

Домна – это большое предприятие, где в одну смену работают человек двести. И если там вспыхнул большой пожар, тремя ранеными никак не обойтись.

Похоже, что в канун выборов власть и владельцы предприятия пытаются скрыть правду, о том, что произошло.

Я позвонил своему знакомому в Мариуполь и он подтвердил мою догадку. Взрыв на “Азовстали” был такой, что в диаметре трех километров в домах повылетали оконные стекла. А на триста метров от печи все было засыпано горячим коксом. Знакомый видел, как скорая помощь вывозила раненых, и их не трое, а где-то с сотню наберется. Он лично видел восемь обугленных трупов...

Эта ситуация мне очень напоминает 1986 год, когда власть замалчивала правду о Чернобыле. Партийные боссы боялись ответственности перед народом. Сегодня тоже, перед выборами, когда “Наша Украина” договорилась из Ахметовым о разделе портфелей в будущем правительстве, им, конечно, невыгодно обнародовать правду о том, что творится в ахметовском регионе.

Правду мы узнаем через несколько дней, после парламентских выборов.

Собственно, меня не удивляет позиция власти. Мне странно, почему молчат журналисты, особенно донецкие. Неужели их всех купили местные олигархи?