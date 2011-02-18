Власти Крыма хотят согнать "Бизона" с Ласточкиного гнезда

Вице-премьер Совета министров Крыма - министр экономического развития и торговли Екатерина ЮРЧЕНКО поручила Министерству культуры автономии совместно с Республиканским комитетом по охране культурного наследия до 20 марта разработать концепцию развития замка "Ласточкино гнездо" - одного из символов региона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства.

"После того, как концепция будет утверждена, мы выступим с предложением к Верховной Раде Крыма о передаче объекта в управление Совета министров автономии, поскольку местные органы самоуправления неэффективно и нецелесообразно используют этот памятник культуры. Позор, который происходит на территории «Ласточкиного гнезда», однозначно будет нами прекращен - законными способами и методами", - сказала Е.ЮРЧЕНКО.

Она считает возмутительным бесконтрольное взимание денег за проход в «Ласточкино гнездо» с туристов и жителей крымского полуострова.

По данным Совмина, плату за проход к памятнику взимают представители общества с ограниченной ответственностью "Бизон".

Гаспринский поселковый совет и "Бизон" заключили договор о совместной деятельности в 1996 году, подписанты должны были вести совместную деятельность по ремонту, реконструкции, эффективной эксплуатации пешеходной тропы.

"С 1996 года по настоящее время "Бизон" ни разу не отчитался о результатах хозяйственно-финансовой деятельности. А также без согласования с Гаспринским поссоветом увеличил стоимость билетов с 1 до 5 грн., а в летний период 2010 года - до 25 грн. с человека", - сообщил ведущий специалист-юрист поссовета Гаспры Сергей СТЕПАНЕНКО.

По словам Е.ЮРЧЕНКО, Совмин Крыма обратится в прокуратуру по поводу ситуации, сложившейся на тропе и площадке вокруг "Ласточкиного гнезда" для того, чтобы до начала курортного сезона навести порядок на этом объекте.