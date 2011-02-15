Януковича спутали с Ющенко "под горячую руку"

Модератор заседания Регионального комитета по экономическим реформам, которое сегодня состоялось в Харькове с участием Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, объяснил, что ошибочно объявил в начале этого собрания фамилию Виктора ЮЩЕНКО из-за большого волнения.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

По словам заслуженного артиста Украины Евгения ПЛАКСИНА, который открывал сегодняшнее заседание в Харьковской облгосадминистрации, начиная с 1963 года, когда его стали приглашать для открытия официальных собраний с участием высоких должностных лиц, ни разу ничего подобного не случалось.

«В такие минуты у меня перед глазами всегда утвержденный текст. Это всегда очень волнующее мгновение, и такая оговорка произошла впервые за все 48 лет моей работы», - сказал Е.ПЛАКСИН.

По его словам, в свое время в Харьков приезжали Леонид Брежнев, Маршалы Конев и Рокоссовский, Владимир Щербицкий, президенты Леонид КУЧМА и Виктор ЮЩЕНКО, а также многие другие руководители, но ни разу он «не допустил ошибки на слове».

«Мне это досадно, - добавил Е.ПЛАКСИН, - хотя это уже никому не интересно, но перед самим объявлением о присутствии на заседании Президента Виктора ЯНУКОВИЧА кто-то из аппарата учреждения начал неожиданно говорить что-то мне, как говорится, под горячую руку. Я должен был на какое-то мгновение отреагировать, потому что иногда бывали моменты, когда что-то изменялось просто на ходу. Именно это, по-видимому, меня и сбило. Я очень сожалею о том, что произошло».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля, перед началом расширенного заседания Регионального комитета по экономическим реформам ведущий объявил о присутствии на заседании Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Через определенное время ведущий исправил ошибку и объявил о присутствии на собрании Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.