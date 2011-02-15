Эксперт: украинские НПЗ препятствуют падению цен на бензин

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) станут препятствием на пути снижения цен на топливо после того, как уменьшилась стоимость нефти на мировом рынке.

Такое мнение высказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей КУЮН в ходе онлайн-конференции на сайте издания «Бизнес».

«От поставок нефти до ее переработки и продажи готовой продукции проходит около 30 дней. Соответственно, в январе-феврале НПЗ хорошо заработали, закупив нефть по 80-90 долл./барр., а продав нефтепродукты исходя из стоимости сырья более 100 долл./барр. Теперь же, при снижении цен на нефть, мы наблюдаем противоположную ситуацию: заводы закупили нефть по 100 долл./барр., а вынуждены продавать нефтепродукты по «просевшим» ценам. Естественно, заводам такая ситуация невыгодна, и они будут до последнего препятствовать падению цен», – пояснил эксперт.

Вместе с тем С.КУЮН напомнил, что на сегодняшний день 90% нефтепродуктов производятся в Украине из импортного сырья. Таким образом, по его мнению, НПЗ не способны стабилизировать ценовую ситуацию на рынке нефтепродуктов даже в случае введения пошлин на импорт топлива, о чем производители заявляли ранее.

«Вместе с тем импортный бензин заходит в Украину четко по международным котировкам и, таким образом, сегодня является стабилизирующим фактором на рынке», – отметил эксперт.

Руководитель «А-95» также подчеркнул, что проблемы украинской нефтепереработки обусловлены внутренними факторами, такими как поставки контрабандного топлива, а также наблюдавшиеся в 2010 г. безналоговые поставки топлива.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля главный управляющий директор ООО «ТНК-ВР Коммерс» Дидье КАЗИМИРО заявил о том, что украинские НПЗ сдерживают рост цен на нефтепродукты на волне повышения стоимости нефтяного сырья на мировом рынке.

В ответ ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» распространила заявление, в котором подвергла сомнению способность НПЗ стабилизировать ценовую ситуацию, и сообщила о дезинформировании производителями руководства украинского правительства.

Напомним, 24 января 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.