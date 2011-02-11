Таксист "под кайфом" заехал в пешеходный переход

Сотрудники ГАИ задержали водителя такси, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, на чужой машине заехал на пешеходную лестницу в центральной части Симферополя, решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГАИ Крыма.

«Из ряда вон выходящую картину наблюдали симферопольцы 10 февраля на одной из пешеходных улиц. Посередине лестничного марша стоял автомобиль «Дэу» с «шашечками» такси, внутри находился сам водитель. Прохожие вызвали наряд ГАИ», - говорится в пресс-релизе.

Водитель машины на все вопросы инспекторов повторял имя Артур, хотя по документам его звали по-другому. Во время разговора таксист периодически «отключался».

Сотрудники ГАИ вызвали «скорую помощь», которая отвезла мужчину в наркодиспансер. Врачи подтвердили - он находится в состоянии сильного наркотического опьянения.

Инспекторы выяснили, что мужчина незаконно пользовался автомобилем марки «Дэу» и документами на него, принадлежавшими его умершему брату.

«Срок действия доверенности закончился, а своих водительских прав мужчина был лишен в прошлом году за управление автомобилем в нетрезвом виде, поэтому и решил воспользоваться чужими документами», - сообщили в ГАИ.