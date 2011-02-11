ГАИ ищет свидетелей ДТП в Киеве, в котором насмерть сбили пешехода

Госавтоинспекция столицы просит отозваться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Голосеевском районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Киеве, сегодня, 11 февраля, на ул. Васильковской, 9/14 неустановленным автомобилем совершен наезд на пешехода - неустановленного мужчину в возрасте 30-35 лет, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Водитель, не остановившись, скрылся с места аварии.

От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией, позвоните и сообщить по телефонам: 456-72-91, 483-79-29.

Столичная ГАИ обращается к участникам дорожного движения с просьбой предоставлять информацию на телефон горячей линии 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно) в случаях возникновения конфликтных ситуаций на дороге, а также во всех случаях, когда ГАИ может оказать помощь.

Кроме того начал, работать телефон для СМС сообщений: (063) 7682020.