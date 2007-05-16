В Азовском море третий день ищут двух рыбаков

В Азовском море возле Арабатской стрелки (Херсонская обл.) третий день продолжаются поиски двух мужчин, которые не вернулись с рыбалки.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Херсонской ОГА, в розыске исчезнувших рыбаков задействованы работники райотделов УМВДУ и ГУ МЧС, Генической рыбохранной инспекции, Генической аварийно-спасательной службы. Поиски продолжаются.

Как сообщалось, 13 мая в 6.30 двое мужчин на дюралевой весельной лодке типа «Ершик» вышли в море напротив пансионата «Запорожье», расположенного в селе Генгирка на Арабатский стрелке на рыбалку, и не вернулись.