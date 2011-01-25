Мэра Кишинева оштрафовали за езду на снегоуборочной машине
Но можно обойтись половиной суммы
Мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, одного из лидеров либеральных сил Молдавии, оштрафовали за незаконное вождение снегоуборочной машины, сообщает ИТАР-ТАСС.
Мэр прокатился на ней перед журналистами в воскресенье во время показа спецтехники и уже утром во вторник получил извещение о штрафе, так как категория водительских прав мэра не позволяет ему управлять тяжелой техникой.
Руководитель муниципальной полиции Сильвиу Мушук рассказал журналистам, что мэра оштрафовали на 1000 лей, то есть примерно на $83. Он рекомендовал Киртоакэ расплатиться в течении трех суток, так в этом случае размер штрафа будет уменьшен вдвое.
«Я хотел сделать доброе дело, помочь рабочим в очистке улиц от снега. Впрочем, если нарушил правила, то штраф заплачу», – обещал мэр.
Мэр Киртоакэ сам напомнил, это не первый для него штраф. В 2008 году его лишили водительских прав на год, когда он стал виновником дорожно-транспортного происшествия в центре Кишинева.