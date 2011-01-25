Мэра Кишинева оштрафовали за езду на снегоуборочной машине

Мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, одного из лидеров либеральных сил Молдавии, оштрафовали за незаконное вождение снегоуборочной машины, сообщает ИТАР-ТАСС.

Мэр прокатился на ней перед журналистами в воскресенье во время показа спецтехники и уже утром во вторник получил извещение о штрафе, так как категория водительских прав мэра не позволяет ему управлять тяжелой техникой.

Руководитель муниципальной полиции Сильвиу Мушук рассказал журналистам, что мэра оштрафовали на 1000 лей, то есть примерно на $83. Он рекомендовал Киртоакэ расплатиться в течении трех суток, так в этом случае размер штрафа будет уменьшен вдвое.

«Я хотел сделать доброе дело, помочь рабочим в очистке улиц от снега. Впрочем, если нарушил правила, то штраф заплачу», – обещал мэр.

Мэр Киртоакэ сам напомнил, это не первый для него штраф. В 2008 году его лишили водительских прав на год, когда он стал виновником дорожно-транспортного происшествия в центре Кишинева.