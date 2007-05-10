В Житомирской области в ДТП погибли трое подростков

В среду в 11.40 в Житомирской области вблизи с.Белокаменка Овруцкого района автомобиль "ЗАЗ-110307", за рулем которого находился ученик 11-го класса, съехал в кювет и наехал на дерево.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и два пассажира (1989 и 1990 г.р.) погибли на месте.