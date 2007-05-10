В Житомирской области в ДТП погибли трое подростков
13:53, 10 мая 2007Разное
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Ученик 11 класса не справился с управлением
В среду в 11.40 в Житомирской области вблизи с.Белокаменка Овруцкого района автомобиль "ЗАЗ-110307", за рулем которого находился ученик 11-го класса, съехал в кювет и наехал на дерево.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и два пассажира (1989 и 1990 г.р.) погибли на месте.
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